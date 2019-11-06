За первые девять месяцев 2019 года объем электронной торговли в Азербайджане вырос на 91 процент и составил 2,2 миллиарда манатов. Об этом сообщает в среду Trend, ссылаясь на слова первого заместителя правления Центрального Банка Азербайджана Алима Гулиева, передает Day.Az.

Отметив, стремительное развитие сферы электронной торговли в Азербайджане, Гулиев добавил, что этот рост позволит ускорить освобождение сферы электронной торговли от НДС, который на сегодня составляет 18 процентов.

Напомним, в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.

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