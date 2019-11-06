Рост государственного бюджета на 2020 год связан с увеличением социальных расходов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения государственного бюджета на 2020 год в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана.

По его словам, в госбюджете на 2020 год предусмотрено снижение верхних пределов государственного долга.

"В государственном бюджете на следующий год социальные расходы обладают наибольшим удельным весом. Расходы госбюджета на следующий год увеличатся, по сравнению с госбюджетом на 2019 год. А это, в свою очередь, связано с увеличением социальных расходов государства", - сказал Вугар Гюльмамедов.

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