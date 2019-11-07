В целях безопасности на железнодорожных путях в Азербайджане устанавливаются новые стрелочные переводы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В структуре отметили, что на участке железной дороги Гянджа-Беюк Кясик продолжается установка новых "стрелок", обновление которых началось в августе этого года.

"До настоящего времени заменен 81 стрелочный перевод. В целом, на вышеуказанном участке планируется обновить 156 стрелочных переводов", - добавили в ведомстве.

В настоящее время заменяются 15 стрелочных переводов на станциях Агстафа и Зейем.

Работы проводят Специализированные железнодорожные предприятия №№ 5 и 11 ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

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