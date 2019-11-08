Юбилейный межрегиональный форум Россия-Азербайджан пройдет в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Он запланирован на 22-23 ноября в Москве. Это юбилейный, десятый двусторонний межрегиональный форум. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России и министерство экономики Азербайджана. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной дискуссионной площадки. Она объединяет представителей органов государственной власти и глав субъектов российских регионов, деловых, экспертных кругов для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между нашими странами, поиска новых перспективных направлений взаимодействия в различных сферах", - сказала она.

Захарова отметила, что межрегиональные связи имеют большое значение в многоплановых двусторонних отношениях России и Азербайджана и они продолжают расширяться.

"В них вовлечены более 70 регионов России. 17 субъектов РФ имеют действующие соглашения в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Азербайджаном. Более трети всего объёма торговли с этим государством приходится на Москву и Московскую область. В десятку основных торговых партнеров входят Ставропольский Краснодарский края, Челябинская, Свердловская, Саратовская, Оренбургская области, а также Санкт-Петербург и Республика Татарстан", - сказала она.

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