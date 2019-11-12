Чувство тяжести в желудке после еды знакомо практически каждому современному человеку, а многие люди часто ощущают еще и боль и другие неприятные симптомы: вздутие, "бурчание" и повышенное газообразование, понос или запор. Нередко такие состояния закрепляются, и у человека пропадает аппетит, он ощущает слабость. В таких случаях врачи говорят о диспепсии - в прежние времена это называли "несварением желудка". Диспепсия говорит о многих заболеваниях.

Симптомы нарушения пищеварения. Cимптомы нарушения пищеварения, встречающиеся по отдельности или в комплексе - это запоры, отрыжка, постоянное чувство тяжести внизу грудной клетки; ощущение "наполненности" желудка, хотя пищи в нем немного; изжога, колики в животе, ноющая боль; тошнота, рвота.

Заболевания, связанные с нарушением пищеварения. Более 80% людей постоянно или периодически страдают пищеварительными расстройствами - питание и образ жизни здесь имеют решающее значение. Но серьезных заболеваний, сопровождающихся нарушениями пищеварения, тоже немало. Это панкреатит - воспаление поджелудочной железы, дискинезия пищевода, причем без органических патологий, однако двигательные функции нарушены, язвенная болезнь, последствия операции на органах ЖКТ, желчнокаменная болезнь, лямблиоз, воспаления тонкого кишечника и непереносимость глютена, непереносимость лактозы, муковисцидоз - тяжелейшее заболевание, обусловленное отсутствием определенного фермента - при нем развивается непроходимость кишечника, онкология, нарушение секреции желудка. Как правило, диспепсия возникает при острой нехватке пищеварительных ферментов, поэтому прием ферментных препаратов при этом обязателен. Параллельно необходимо лечить заболевание, симптомом которого и является данное нарушение пищеварения.

Правила питания. Пищеварение всегда будет в норме, если есть только свежую пищу - не надо оставлять еду впрок. Есть больше сырых натуральных растительных продуктов. Питаться разнообразно и следить за сбалансированностью рациона. Чередовать продукты питания в меню и избегать монодиет. Питаться по сезону: в теплое время - больше фруктов и овощей, а зимой больше белка и жиров. Никогда не переедать и тщательно пережевывать пищу. Соблюдение правил раздельного питания - это эффективный способ поддержания здоровья не только пищеварительной системы, но и всего организма.

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