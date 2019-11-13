Стратегические валютные резервы Азербайджана на 30 сентября 2019 года составляют $49,3 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2018 года составляли $44,9 млрд. Таким образом, в январе-сентябре 2019 года валютные резервы увеличились на 10%.

"По данным на конец сентябре, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в размере $49,3 млрд, которые достаточны для оплаты импорта товаров и услуг в течение 37 месяцев", - отметили в Центробанке.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

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