Определены доходы и расходы на 2020 год Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий документ был принят после обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Напомним, что доходы и расходы на 2020 год Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются в размере 128 235 400 манатов. За счет сборов по страхованию от безработицы в следующем году будет обеспечено 111 869 600 манатов доходов фонда, за счет организаций, финансируемых из бюджета, - 17 834 800 манатов, за счет внебюджетного сектора - 76 200 манатов и за счет других поступлений - 30 тысяч манатов. Также обнародованы расходы фонда. Так, в 2020 году на страховые выплаты предусмотрены средства в размере пяти миллионов манатов, на профессиональную подготовку и организацию дополнительного обучения - пять миллионов манатов, на консультационную работу в направлении профессионального образования - два миллиона манатов, на организацию трудовых ярмарок и бирж - 500 тысяч манатов, на организацию оплачиваемых общественных работ - два миллиона манатов, организацию мероприятий самозанятости - 63 735 400 манатов, на финансирование определенной части зарплаты застрахованных на определенное время (3, 6, 9, 12 месяцев) - три миллиона манатов, на подготовку профессиональных стандартов - два миллиона манатов, расходы на аппарат и его местные структуры, определенные соответствующим органом исполнительной власти, - 43 миллиона манатов.

Отметим, что закон вступает в силу с первого января 2020 года.