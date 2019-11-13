Правление и Совет экспертов Азербайджанской туристической ассоциации подготовили новый механизм для повышения качества услуг, оказываемых турагентствами, а также обеспечения удовлетворенности клиентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию, согласно предложению, отныне между турагентствами, являющимися членами Ассоциации, и их клиентами в обязательном порядке будет заключен контракт.

Такой контракт будет отражать права и обязанности турагентств и их клиентов. Также документ послужит предотвращению проблем и случаев недовольства, которые могут возникнуть межу сторонами.

На собрании Правления Ассоциации в членство были приняты еще 18 агентств, после чего их общее количество достигло 50.