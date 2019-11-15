Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 14 ноября составила 67,85 доллара за баррель, что на 0,42 доллара выше предыдущего показателя. Как передает Day.Az об этом сообщил Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,34 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,02 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,86 долларов за баррель, что на 0,07 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 составила 62,40 доллара за баррель, что на 0,18 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 15 ноября составляет 1,7 AZN/USD.