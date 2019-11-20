В январе-октябре 2019 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил около 6,9 миллиарда манатов, что на 11,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным Госкомитета, за указанный период производство продукции в сфере животноводства выросло на 6,9 процента (3,35 миллиарда манатов), а растениеводства - на 15,7 процента (3,55 миллиарда манатов).

За отчетный период в стране произведено 429,9 тысячи тонн мяса, 1,75 миллиона тонн молока, 1,531 миллиарда яиц и 15,9 тысячи тонн шерсти. По сравнению с аналогичными показателями 2018 года производство мяса увеличилось на 2,9 процента, молока - на 1,8 процента, яиц - на 8,1 процента, шерсти - на 1,5 процента.

За первые десять месяцев текущего года было выращено 966,5 тысячи тонн картофеля (рост 9,1 процента) и 1,539 миллиона тонн других овощей, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года больше на 10,7 процента. Также за отчетный период были выращены зерновые и зернобобовые культуры в количестве 3,476 миллиона тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 6,6 процента.

Бахчевых культур в стране за отчетный период выращено 447,6 тысячи тонн, что на 11,5 процента больше, чем за аналогичный период в предыдущего года. Фруктов и ягод выращено в объеме 908,2 тысячи тонн (рост 12,9 процента). Также выращено 190,5 тысячи тонн винограда (рост за год 30,2 процента), 894,3 тонны листьев зеленого чая (рост на 5,8 процента) и 34,3 тысячи тонн подсолнечника (рост 42,3 процента).