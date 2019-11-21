Товарооборот между Азербайджаном и Россией составил миллиарды долларов - рекордные цифры
Российско-азербайджанский товарооборот по итогам января-сентября 2019 года вырос более чем на 25% и составил 2,2 млрд долларов, при этом российский экспорт в Азербайджан увеличился свыше чем на 30%, до 1,6 млрд долларов
Как передает Day.Az со ссылкой на минпромторг России, об этом говорилось на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте российского ведомства, одним из важных направлений сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области промышленности является сфера автомобиле- и вагоностроения. В частности, успешно развивается проект сборки автомобилей КАМАЗ, реализуемый совместно с Гянджинским автомобильным заводом.
В области авиастроения ключевым проектом является создание на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа "Ми".
Также стороны обсудили сотрудничество в области судостроения, сельхозмашиностроения, фармацевтической промышленности.
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