Российско-азербайджанский товарооборот по итогам января-сентября 2019 года вырос более чем на 25% и составил 2,2 млрд долларов, при этом российский экспорт в Азербайджан увеличился свыше чем на 30%, до 1,6 млрд долларов

Как передает Day.Az со ссылкой на минпромторг России, об этом говорилось на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте российского ведомства, одним из важных направлений сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области промышленности является сфера автомобиле- и вагоностроения. В частности, успешно развивается проект сборки автомобилей КАМАЗ, реализуемый совместно с Гянджинским автомобильным заводом.

В области авиастроения ключевым проектом является создание на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа "Ми".

Также стороны обсудили сотрудничество в области судостроения, сельхозмашиностроения, фармацевтической промышленности.