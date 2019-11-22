22 ноября 2019 г. Баку - Nikoil Bank представил новое имя и фирменный стиль, а также рассказал о новом подходе в банковском обслуживании - "Brighter Banking".

Новое имя банка Yelo - это стилизованное написание английского слова Yellow (желтый). Новое имя символизирует светлый, яркий, новый подход в банковском обслуживании, который называется "Brighter Banking". Желтый - это также основной цвет нового фирменного стиля банка. Новый Yelo Bank обещает быть ярче, быстрее, дружественнее, понятнее и смелее. Новое видению банка - помогать жителям Азербайджана добиться большего, освежая их банковский опыт.

Переход на новое имя и внедрение нового фирменного стиля будет происходить постепенно и должен завершится в Апреле следующего года. На первом этапе новый логотип появится в официальных документах и в отдельных элементах коммуникации. В рекламной коммуникации некоторое время будет использоваться старый логотип банка, а в последующие месяцы полностью обновится дизайн филиалов, банкоматов, интернет страниц, рекламных материалов и Yelo Bank полностью заменит старое название.

"Brighter Banking" - новый подход в банковском обслуживании от Yelo Bank. Клиент - всегда на первом месте, для него всегда находят решение, его обслуживают сердцем, услуги проще и доступнее, а сотрудники работают с улыбкой. Внедрение новой модели банковского обслуживания будет происходить параллельно с обновлением сети филиалов и их перехода на полностью новый дизайн.

Над ребрендингом банка работало известное Лондонское агентство Winkreative, с которым более 20 лет сотрудничают финансовые учреждения и крупнейшие международные бренды.

Основной акционер банка, известный бизнесмен азербайджанского происхождения, Вагит Юсуфович Алекперов поздравил сотрудников с успешным началом обновления банка: "Yelo Bank - это не просто новое имя или новый цвет. Это символ обновлений, работа над которыми идет уже на протяжении двух лет и результатом которой стала готовность банка перейти на качественно новый уровень. Я уверен, что новый Yelo Bank, как надежный и быстроразвивающийся финансовый институт, займет достойное место на банковском рынке Азербайджана. Как главный акционер банка, я и впредь буду оказывать ему всяческую поддержку в этом".

"Согласно нашей стратегии, Yelo Bank будет ориентироваться на обслуживание и кредитование микро, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. Мы хотим стать самым привлекательным банком для данного сегмента и готовы вкладывать наши ресурсы на внедрение инновационных, современных финансовых услуг. Этим Yelo Bank внесет вклад и в общее развитие банковского сектора Азербайджана" - заявила Марина Валерьевна Кулишова, Председатель Наблюдательного Совета банка.

"Команда банка воодушевлена новым именем, цветом и тем смыслом, который стоит за этим важным для нас обновлением. "Brighter Banking - Parlaq Bankçılıq" - наша новая модель обслуживания клиентов, которая построена на вдохновленной работе каждого сотрудника - как части нашей общей команды. Также, хочу отметить важность той поддержки, которую оказывают банку его акционеры. Уверен, что нашими общими усилиями Yelo Bank очень скоро станет символом современного, передового, технологичного банка, для которого клиент - на первом месте" - заявил Николоз Шургаиа, Председатель Правления банка.