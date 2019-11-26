https://news.day.az/economy/1179562.html В Азербайджане заработала еще одна автозаправка SOCAR
В Азербайджане заработала еще одна автозаправка SOCAR
На участке автомагистрали Евлах-Загатала, проходящем через село Чайгарагоюнлу в Шеки, была введена в эксплуатацию новая автозаправочная станция марки SOCAR, сообщает Trend со ссылкой на компанию SOCAR Petroleum, передает Day.Az.
В мероприятии приняли участие гендиректор компании SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, сотрудники компании и др.
Здесь будет осуществляться продажа бензина марок "премиум"," А-92 " и дизельного топлива.
Отметим, что ЗАО "SOCAR Petroleum" было создано 21 февраля 2008 года с целью управления закупкой и продажей нефтепродуктов в Азербайджане, а также поставками нефтепродуктов в соответствии с международными стандартами.
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