На участке автомагистрали Евлах-Загатала, проходящем через село Чайгарагоюнлу в Шеки, была введена в эксплуатацию новая автозаправочная станция марки SOCAR, сообщает Trend со ссылкой на компанию SOCAR Petroleum, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие гендиректор компании SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, сотрудники компании и др.

Здесь будет осуществляться продажа бензина марок "премиум"," А-92 " и дизельного топлива.

Отметим, что ЗАО "SOCAR Petroleum" было создано 21 февраля 2008 года с целью управления закупкой и продажей нефтепродуктов в Азербайджане, а также поставками нефтепродуктов в соответствии с международными стандартами.