В Азербайджане подорожали эти драгметаллы
Цена на золото в Азербайджане двадцать седьмого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 6,8595 манат, составив 2480,7335 маната, унция серебра - на 0,247 маната, составив 28,9400 маната, унция платины - на 6,1115 маната, составив 1536,9615 маната, унция палладия подешевела - на 4,233 маната, составив 3069,0610 маната.
|
Название
|
27.11.2019
|
26.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2480,7335
|
2473,8740
|
Серебро
|
XAG
|
28,9400
|
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|
Платина
|
XPT
|
1536,9615
|
1530,8500
|
Палладий
|
XPD
|
3069,0610
|
3073,2940
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать седьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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