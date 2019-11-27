Цена на золото в Азербайджане двадцать седьмого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 6,8595 манат, составив 2480,7335 маната, унция серебра - на 0,247 маната, составив 28,9400 маната, унция платины - на 6,1115 маната, составив 1536,9615 маната, унция палладия подешевела - на 4,233 маната, составив 3069,0610 маната.

Название

27.11.2019

26.11.2019

Золото

XAU

2480,7335

2473,8740

Серебро

XAG

28,9400

28,6930

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Платина

XPT

1536,9615

1530,8500

Палладий

XPD

3069,0610

3073,2940

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать седьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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