В Бульвар-отеле в Баку прошла Международная выставка розничной продажи. Для расширения возможностей доступа к рынкам субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в различных секторах экономики, Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в очередной раз оказало поддержку участию субъектов МСБ в экспозиции выставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, на специально отведенном стенде для субъектов МСБ, при поддержке Paşa Holdinq демонстрируются газированные напитки, мед, кондитерская продукция, краски, национальные кялагаи, инновационные технологии и другое. Участие субъектов микро- и малого предпринимательства в выставках такого рода, наряду с представлением их продукции и услуг, новых брендов, более широкой аудитории, также полезно для них с точки зрения выхода на новые рынки и расширения возможностей продажи своей продукции.

В выставке, которая прошла с 21 по 23 ноября при организации ООО FA International Trade Events, приняли участие местные и зарубежные компании.