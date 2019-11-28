Завершился десятый юбилейный сезон недели высокой моды Azerbaijan Fashion Week в Баку. В Музее каменной летописи, успевшем стать традиционной площадкой AFW, избранной публике вновь были представлены самые интересные и яркие имена из современного мира моды.

Стоит отметить, что Azerbaijan Fashion Week стала одной из площадок, объединивших старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, соединившей дизайнеров, байеров, представителей местной и иностранной прессы, а также всех модников и модниц столицы. За десять сезонов своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана.

Традиционно одним из постоянных партнеров праздника моды выступила торговая марка "Aquavita". Вот уже много лет "Aquavita" поддерживает здоровый образ жизни, который является основной идеологией компании и партнером многих общественных и спортивных мероприятий. Модели Azerbaijan Fashion Week, репетирующие по много часов в день, нуждаются в чистой питьевой воде. Благодаря своему уникальному составу, идеально сбалансированному содержанию минеральных солей и микроэлементов, "Aquavita" помогает организму получить необходимые для него вещества и быть всегда в тонусе.

Безупречная чистота, уникальный баланс минеральных веществ и насыщенный вкус "Aquavita" доходят до потребителя в своем первозданном виде, так как ее создала сама природа. Это и отличает ее от других брендов на отечественном рынке.

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