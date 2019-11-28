В Производственном объединении (ПО) "Азеркимья" состоялась встреча с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Азербайджане господином Вольфгангом Манингом, сообщает Trend со ссылкой на компанию SOCAR, передает Day.Az.

Генеральный директор ПО "Азеркимья" Имран Арзуманзаде проинформировал о реконструкции и модернизации производства "Азерикимья" и перспективных проектах.

Параллельно с широкомасштабным проектом реконструкции и модернизации SOCAR на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева реализуется аналогичный проект и на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимья"- соседнем сегменте нефтегазоперерабатывающей цепи SOCAR.

С завершением проекта в следующем году будут увеличены производственные возможности завода в Сумгайыте, что создаст условия для стабильного снабжения заводов SOCAR Polymer в предстоящие годы прямым этиленовым и пропиленовым сырьем.

В результате ряд заводов, таких как НПЗ "Азеркимья" - SOCAR Polymer будет производить продукцию с более высокой стоимостью, тем самым вносить вклад в экспортные доходы страны.

В ходе встречи также было отмечено, что одним из проектов ПО "Азерикимья" является повышение энергоэффективности и мощности парогенераторного комплекса на этилен-полиэтиленовом заводе. Совместное предприятие SOCAR с немецкой компанией UNIPER в настоящее время строит новую паровую турбогенераторную установку.

Целью проекта является увеличение существующей мощности парогенераторного комплекса этилен-полиэтиленового завода мощностью 32 мегаватта в час (фактически - 13 мегаватт в час) до 65 мегаватт в час, то есть примерно в пять раз.

Для этого будет установлен дополнительный турбогенератор, а существующая технологическая система будет модернизирована.

Когда проект в следующем году будет завершен, новый парогенераторный комплекс будет работать на мощности 65 мегаватт в час, что полностью удовлетворит потребность в электроэнергии ПО "Азеркимья" и не потребует дополнительной электроэнергии от Сумгаитской электросети.

Кроме того, излишки 35 мегаватт в час могут быть переданы через сеть на другие объекты SOCAR, а также к другим потребителям электроэнергии в Сумгаите.

После встречи делегаты были ознакомлены с заводом по производству этилен-полиэтилена ПО "Азеркимья" и ознакомились с ходом текущих проектов модернизации, включая строительство парогенератора.