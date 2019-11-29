Желаешь построить удачную карьеру в "AccessBank"е, который считается другом бизнеса?

Тогда не упустите шанс принять участие в проекте "Access Business Banking School" и стань другом бизнеса.

Целью программы является поддержка карьерных и профессиональных начинаний молодежи обладающей высоким потенциалом. В рамках проекта участники получат теоретические и практические знания по таким направлениям, как работа с клиентами в сфере кредитования малого и среднего бизнеса.

Требования к кандидатам:

Наличие степени бакалавра, в таких сферах как экономика, финансы или бизнес администрирование

Умение работать в команде

Аналитическое мышление

Амбициозность и инновативность

Желание построить карьеру в AccessBank-е

Знание русского и/или английского языков

Опыт работы приветствуется Кандидатам, прошедшим отборочный этап, мы предлагаем:

уникальную возможность профессионального развития

возможность узнать банковскую сферу сразу по нескольким направлениям

развитие карьеры в нашем банке Не забывайте, что независимо от должности, главная ценность "AccessBank"a - это наши сотрудники. Ваши знания и опыт всегда будут оценены! Вместе мы растем и развиваемся!