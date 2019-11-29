Не упустите шанс принять участие в "Access Business Banking School"! (R)
Желаешь построить удачную карьеру в "AccessBank"е, который считается другом бизнеса?
Тогда не упустите шанс принять участие в проекте "Access Business Banking School" и стань другом бизнеса.
Целью программы является поддержка карьерных и профессиональных начинаний молодежи обладающей высоким потенциалом. В рамках проекта участники получат теоретические и практические знания по таким направлениям, как работа с клиентами в сфере кредитования малого и среднего бизнеса.
Требования к кандидатам:
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Наличие степени бакалавра, в таких сферах как экономика, финансы или бизнес администрирование
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Умение работать в команде
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Аналитическое мышление
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Амбициозность и инновативность
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Желание построить карьеру в AccessBank-е
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Знание русского и/или английского языков
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Опыт работы приветствуется
Кандидатам, прошедшим отборочный этап, мы предлагаем:
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уникальную возможность профессионального развития
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возможность узнать банковскую сферу сразу по нескольким направлениям
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развитие карьеры в нашем банке
Не забывайте, что независимо от должности, главная ценность "AccessBank"a - это наши сотрудники. Ваши знания и опыт всегда будут оценены! Вместе мы растем и развиваемся!
Для участия в программе необходимо до 15 декабря отправить CV на электронный адрес- cv@accessbank.az, с указанием "Access Business Banking School" в теме письма . В течение последующих нескольких недель будет осуществлен отбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения.
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