Желаешь построить удачную карьеру в "AccessBank"е, который считается другом бизнеса?  

Тогда не упустите шанс принять участие в проекте "Access Business Banking School" и стань другом бизнеса.  

Целью программы является поддержка карьерных и профессиональных начинаний молодежи обладающей высоким потенциалом. В рамках проекта участники получат теоретические и практические знания по таким направлениям, как работа с клиентами в сфере кредитования  малого и среднего бизнеса.  

Требования к кандидатам: 

  • Наличие степени бакалавра, в таких сферах как экономика, финансы или бизнес администрирование 

  • Умение работать в команде 

  • Аналитическое мышление 

  • Амбициозность и инновативность 

  • Желание построить карьеру в AccessBank-е 

  • Знание русского и/или английского языков 

  • Опыт работы приветствуется 

Кандидатам, прошедшим отборочный этап, мы предлагаем: 

  • уникальную возможность профессионального развития 

  • возможность узнать банковскую сферу сразу по нескольким направлениям 

  • развитие карьеры в нашем банке 

Не забывайте, что независимо от должности, главная ценность "AccessBank"a - это наши сотрудники. Ваши знания и опыт всегда будут оценены! Вместе мы растем и развиваемся!

Для участия в программе необходимо до 15 декабря отправить CV на электронный адрес- cv@accessbank.az, с указанием "Access Business Banking School" в теме письма . В течение последующих нескольких недель будет осуществлен отбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения. 

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