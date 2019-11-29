https://news.day.az/economy/1180490.html Определен прожиточный минимум в Азербайджане
Определен прожиточный минимум в Азербайджане
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в третьем чтении обсуждался размер прожиточного минимума.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с законопроектом, прожиточный минимум по стране на 2020 год устанавливается в размере 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.
После обсуждений размер прожиточного минимума был утвержден в третьем чтении.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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