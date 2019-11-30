Трансанатолийский газопровод (TANAP) поможет Турции обеспечить безопасность поставок. Об этом сказали Trend в компании BP, которая владеет 12-процентной долей в проекте, передает Day.Az.

"Как акционер TANAP, BP довольна прогрессом, достигнутым в реализации проекта, и мы ожидаем, что TANAP обеспечит безопасную и успешную доставку первого газа из Азербайджана в Европу в следующем году, аналогично тому, как в середине 2018 года по трубопроводу начались поставки первого газа в рамках проекта "Шах Дениз-2" в Турцию", - сказали в компании.

BP считает, что TANAP является важной частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), который впервые будет транспортировать каспийский газ с месторождения "Шах Дениз" на европейские рынки.

"ЮГК обеспечит Европу новым источником газа и даст возможность диверсифицировать энергетическую структуру стран Европы. Кроме того, TANAP поможет Турции обеспечить безопасность поставок, позволяя ежегодно получать шесть миллиардов кубометров газа с "Шах Дениз-2"", - сказали в компании.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября.

Открытие состоится в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.