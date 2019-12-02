Азиатский банк развития (АБР) предоставил Азербайджану финансовую помощь на развитие госсектора, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные АБР, передает Day.Az

Согласно отчету, АБР выделит Азербайджану кредит в размере 250 миллионов манатов в рамках второй субпрограммы проекта улучшения государственного управления и повышения эффективности государственного сектора.

На расходы по технической поддержке будет также выделено дополнительно 800 тысяч долларов.

Ожидается, что кредит повлияет на содействие устойчивому и широкому экономическому росту Азербайджана, в частности, на исполнение стратегических дорожных карт по перспективам национальной экономики и основным направлениям.

Напомним, что в рамках первой субпрограммы страна также получила 250 миллионов, из которых 200 миллионов были направлены непосредственно на государственный сектор, по 62,5 миллиона - на управление экономическими делами и реформы государственных предприятий и 75 миллионов манатов - на государственные расходы и бюджетное управление. Непосредственно на развитие финансового сектора АБР выделил 50 миллионов манатов.

С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.