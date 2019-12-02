Азиатский банк развития выделил Азербайджану 250 млн.
Азиатский банк развития (АБР) предоставил Азербайджану финансовую помощь на развитие госсектора, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные АБР, передает Day.Az
Согласно отчету, АБР выделит Азербайджану кредит в размере 250 миллионов манатов в рамках второй субпрограммы проекта улучшения государственного управления и повышения эффективности государственного сектора.
На расходы по технической поддержке будет также выделено дополнительно 800 тысяч долларов.
Ожидается, что кредит повлияет на содействие устойчивому и широкому экономическому росту Азербайджана, в частности, на исполнение стратегических дорожных карт по перспективам национальной экономики и основным направлениям.
Напомним, что в рамках первой субпрограммы страна также получила 250 миллионов, из которых 200 миллионов были направлены непосредственно на государственный сектор, по 62,5 миллиона - на управление экономическими делами и реформы государственных предприятий и 75 миллионов манатов - на государственные расходы и бюджетное управление. Непосредственно на развитие финансового сектора АБР выделил 50 миллионов манатов.
С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.
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