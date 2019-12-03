С 1 января 2020 года в Азербайджане предусмотрено применение финансовых санкций за неустановку или отказ от применения установленных POS-терминалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на брифинге, посвященном изменениям в Налоговом кодексе, сказала начальник Главного управления по налоговой политике министерства налогов Самира Мусаева.

"За первый такой случай в календарном году будет применен штраф в размере 1000 манатов, за второй случай - 3000 манатов, за третий случай - 6000 манатов. Такие же финансовые санкции предусмотрены и за неиспользование контрольно-кассового аппарата", - отметила С.Мусаева.