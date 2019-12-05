Уже названо число нерабочих дней на новогодние праздники - нас ждут долгие новогодние каникулы. Наверняка, многие воспользуются такой возможностью, чтобы отправиться в путешествие за новыми впечатлениями. А это значит, что пора готовить чемоданы, ведь до Нового года осталось не так уж много.

Необходимый набор чемоданов имеется у любого любителя путешествий. Но что делать, если вдруг обнаружится, что нужно срочно приобрести новый чемодан?

В этом случае вам помогут выбрать нужный чемодан в специализированном магазине Chemodanaz в городе Баку. В этом магазине вам предложат не только качественную продукцию, но и 50% скидку!

Для того, чтобы не отходя от компьютера, посмотреть широкий ассортимент предлагаемых чемоданов, достаточно посетить страницу магазина в Инстаграм: https://www.instagram.com/chemodan.az/ либо официальный сайт компании https://chemodan.az/

Внимание: скидка действительна на продукцию со стоимостью в 220 манатов и выше!

При этом сохраняется гарантия сроком на 3 года на чемоданы итальянского производителя Roncato и британской марки Antler. А на чемоданы марки Chemodanaz, ассоциирующейся у потребителей с высокой надежностью и долговечностью, гарантия дается на 5 лет!

Торопитесь воспользоваться таким выгодным предложением, выбирайте свой чемодан правильно и путешествуйте в новом году вместе с Chemodanaz!

Наш адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Исмаила бей Куткашенлы, 50 (около Altes Plaza).