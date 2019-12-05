Между ООО "AzInTelecom", действующим при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Национальным центром обмена трафиком Беларуси подписан договор об оказании международных телекоммуникационных услуг, сообщает Trend со ссылкой на минтранспорта Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно договору, заключенному в рамках 25-й юбилейной Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019, стороны будут взаимно тестировать сети с целью повышения качества предоставляемых международных услуг связи.

Тестовые работы будут способствовать оценке общих показателей качества сети, своевременному выявлению и принятию мер нежелательных попыток вмешательства третьих сторон в каналы международной связи, укреплению борьбы с нелегальной передачей международного голосового трафика.

Отметим, что в настоящее время ООО AzInTelecom совместно с международными голосовыми операторами, работающими на более чем 30 европейских, азиатских, американских и африканских континентах, организовано 12,337 прямых технических каналов связи на самых современных технологиях и системах.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий АР регулярно принимает меры с целью повышения показателей качества международного голосового трафика между Азербайджаном и странами мира и обеспечения бесперебойности связи.