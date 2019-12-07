Придавая особое значение инициативам и проектам, направленным на сохранение культурного наследия Азербайджана, компания Azercell Telekom также вносит свой цифровой вклад в главное культурное событие этого года.

Как известно, в честь 650-летнего юбилея одного из самых выдающихся поэтов нашей страны Имадеддина Насими, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 2019 год был объявлен "Годом Насими". Таким образом, чтобы познакомить иностранных читателей с творчеством великого поэта Насими посредством современных носителей информации, газели поэта были загружены в раздел "Audiobook" ("Аудиокнига") мобильного приложения "Bookmate" на трех языках. Все, кто уже использует мобильное приложение Azercell "Bookmate", могут насладиться творчеством Насими, озвученным носителями языка. Отметим, что творческое наследие поэта было включено в мобильное приложение при поддержке Творческой Мастерской "Kolorit", возглавляемой Теймуром Наджафзаде.

В связи с запуском новой аудиоколлекции Azercell Telekom провел в Бакинском Книжном Центре специальное мероприятие под названием "İki Cahan" ("Два Мира") с участием писателя Анара, Заслуженной артистки Севды Алекберзаде, руководителей дипломатических корпусов, действующих в нашей стране - посла Турции Эркана Озорала, посла России М.Н.Бочарникова, посла Нидерландов Онно Керверса, посла Молдовы Георге Леукы, а также представителей влиятельных бизнес-структур. На мероприятии прозвучали газели Насими на разных языках, были показаны пантомима на известное стихотворение "Sığmazam" и видео "İki Cahan", посвященное творчеству поэта.

Мобильная библиотека "Bookmate", предоставленная для абонентов Azercell по специальному выгодному предложению, позволяет читать тысячи книг посредством электронных устройств. Заплатив за услугу мобильной библиотеки "Bookmate" всего 3,50 AZN в месяц, читатели могут ознакомиться не только с зарубежной литературой, но и с произведениями азербайджанских авторов.

Подробная информация об услуге и правилах подключения доступна на сайте www.azercell.com/bookmate.

Azercell и впредь будет продолжать внедрение новых цифровых решений для более удобного доступа как к Азербайджанской, так и к мировой литературе и искусству.

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