В Азербайджане стартовало строительство совместного с Россией завода
В Гаджигабуле состоялась церемония закладки фундамента завода компании ООО "Пеноплэкс" по производству теплоизоляционных плит из пенополистирола (XPS), передает Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Новый завод будет построен в рамках реализации совместных проектов, согласно решениям межгосударственной правительственной комиссии Азербайджана и России в сфере экономического сотрудничества в части партнёрства по развитию строительного сектора, и станет единственным в регионе предприятием такого рода.
Соответствующее соглашение подписали заместитель министра экономики Ниязи Сафаров и заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов.
Компания по производству тепло- и гидроизоляционных строительных материалов ООО "Пеноплэкс" была создана в 1998 году в Санкт-Петербурге, Россия. Годовой объем производства "Пеноплекс" составляет около трёх миллионов кубометров пенополистирола в год.
До сегодняшнего дня компания имела восемь заводов в России, а также по одному заводу в Казахстане и Узбекистане.
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