В Гаджигабуле состоялась церемония закладки фундамента завода компании ООО "Пеноплэкс" по производству теплоизоляционных плит из пенополистирола (XPS), передает Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Новый завод будет построен в рамках реализации совместных проектов, согласно решениям межгосударственной правительственной комиссии Азербайджана и России в сфере экономического сотрудничества в части партнёрства по развитию строительного сектора, и станет единственным в регионе предприятием такого рода.

Соответствующее соглашение подписали заместитель министра экономики Ниязи Сафаров и заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов.

Компания по производству тепло- и гидроизоляционных строительных материалов ООО "Пеноплэкс" была создана в 1998 году в Санкт-Петербурге, Россия. Годовой объем производства "Пеноплекс" составляет около трёх миллионов кубометров пенополистирола в год.

До сегодняшнего дня компания имела восемь заводов в России, а также по одному заводу в Казахстане и Узбекистане.