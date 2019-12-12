С газоконденсатного месторождения "Шахдениз" до сегодняшнего дня добыто 115 млрд кубометров газа и свыше 27 млн тонн конденсата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде.

Он отметил, что карбогидрогенные запасы "Шахдениз" составляют 1200 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата: "Это одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире".