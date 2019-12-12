В Азербайджане подешевел ряд продуктов
В ноябре 2019 года наблюдалось снижение цен на сгущенное молоко, сметану, апельсин, мандарины, айву, хурму, каштаны, капусту, тыквы, лук и картофель. В ценах других продовольственных продуктов существенных изменений не наблюдалось.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, передает Day.Az
Также за отчетный период наблюдалось снижение цен на холодильники, кондиционеры, запчасти для легковых автомобилей, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, телевизоры и цемент. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не наблюдалось.
Помимо этого снизились цены на пассажироперевозки железной дорогой и авиаперевозки в страны СНГ.
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