В ноябре 2019 года наблюдалось снижение цен на сгущенное молоко, сметану, апельсин, мандарины, айву, хурму, каштаны, капусту, тыквы, лук и картофель. В ценах других продовольственных продуктов существенных изменений не наблюдалось.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, передает Day.Az

Также за отчетный период наблюдалось снижение цен на холодильники, кондиционеры, запчасти для легковых автомобилей, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, телевизоры и цемент. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не наблюдалось.

Помимо этого снизились цены на пассажироперевозки железной дорогой и авиаперевозки в страны СНГ.