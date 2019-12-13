В городе Эр-Рияд прошло четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), рабочая группа действует в рамках Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией в экономической, торговой, инвестиционной, технической, культурной, спортивной и молодежной сферах. Сопредседателями рабочей группы являются председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов и руководитель Управления международного сотрудничества Главного инвестиционного ведомства (SAGİA) Саудовской Аравии Бадир Аль-Муфгаини.

В ходе заседания, в котором приняли участие представители соответствующих структур обеих стран, проведен обмен мнениями о развитии двусторонних связей в различных сферах, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства. Также обсуждено расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, организация совместных мероприятий при участии субъектов МСБ обеих стран, обмен информацией в различных сферах экономики, возможности участия соответствующих структур саудовской стороны в Фонде развития МСБ при Агентстве, организация совместных бизнес-миссий.

По итогам четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией подписан Протокол. С азербайджанской стороны документ подписал председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов, а со стороны Саудовской Аравии - заместитель председателя SAGİA Ибрахим Аль-Суави.