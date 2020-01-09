https://news.day.az/economy/1192435.html Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд

Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд

Экономика, 9 января 2020 12:18 37

В Международных аэропортах Азербайджана установлен новый рекорд по числу обслуженных пассажиров. Суммарно в 2019 году пассажиропоток составил 5,56 млн. человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Столичный Международный аэропорт Гейдар Алиев также побил рекорд и обслужил в прошлом году 4,73 млн. пассажиров - на 7% больше, чем в 2018 году.

Рост пассажиропотока наблюдался также в аэропортах Нахчывана (646 тысяч пассажиров, на 1,5% больше предыдущего года), Гянджи (154 тысячи, прирост 10%) и Лянкярана (18 тысяч пассажиров, что на 14,5% больше, чем в 2018 году).

В течение 2019 года базовые авиаперевозчики столичного аэропорта - AZAL и Buta Airways перевезли 2 млн. и 602 тыс. пассажиров соответственно.

Суммарно на международных рейсах было обслужено 4,1 млн. пассажиров. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 492 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 237 тыс.), Аэрофлот (Россия, 193 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 169 тыс.), МАУ (Украина, 124 тыс.), Qatar Airways (Катар, 106 тыс.), Lufthansa (Германия, 66 тыс.) и SCAT (Казахстан, 62 тыс.).

В течение 2019 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 37 пассажирских авиакомпаний, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL в рамках зимнего расписания выполняет регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
 
В марте 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в третий раз подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 12:18, Экономика 43
Команда Азербайджана выступила на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 12:14, Общество 91
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 12:10, В мире 114
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 12:02, Туризм 169
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 12:00, Политика 252
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 11:59, В мире 205
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 11:54, Общество 272
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 11:51, Экономика 288
Обнародован прогноз космической погоды 11:47, Общество 271
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 11:44, Политика 313
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 11:42, В мире 303
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 11:36, В мире 356
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 11:34, Azərbaycanca 425
В Азербайджане создается новая федерация 11:30, Спорт 407
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 11:25, В мире 368
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 11:16, Политика 439
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 11:10, В мире 583
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 11:07, В мире 500
ЧП с Boeing в московском аэропорту 11:00, В мире 624
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 10:52, Экономика 535
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 10:47, Политика 659
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 10:42, Экономика 642
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:37, В мире 1 957
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 10:33, В мире 634
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 10:24, В мире 925
В Азербайджане подешевело золото 10:13, Экономика 726
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 10:09, Политика 741
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 10:05, В мире 749
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 10:01, В мире 775
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 09:56, Экономика 921
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 09:49, В мире 1 261
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 09:45, В мире 883
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 09:39, Политика 848
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 09:33, В мире 2 485
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 09:28, В мире 1 438
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 09:22, В мире 972
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 09:20, В мире 918
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 09:14, В мире 977
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 09:07, Технологии 938
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 09:02, Общество 1 333
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 09:00, В мире 975
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 08:37, Политика 1 561
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 08:33, Экономика 1 107
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:32, Политика 2 086
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 08:07, В мире 1 274
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 07:58, В мире 1 230
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 07:40, В мире 1 319
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 07:22, В мире 1 653
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 07:04, В мире 1 477
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 2 798
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 3 396
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 3 039
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 3 154
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 3 152
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 3 184
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 3 402
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из филиала «Azərxalça» в Горадизе - ФОТО 8 января 22:48, Общество 3 401
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 3 671
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 5 781
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 3 872
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 9 579
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 16 706
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 3 825
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 4 292
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 3 923
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 3 921
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 3 908
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 3 964
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 3 970
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 8 января 19:55, В мире 3 969
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 8 января 19:43, Общество 4 505
Япония временно закрыла посольство в Ираке 8 января 19:30, В мире 4 007
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 8 января 19:19, В мире 4 047
Карлос Гон назвал причину своего ареста 8 января 19:05, В мире 4 157
Новшество для азербайджанских фермеров 8 января 18:51, Экономика 4 321
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 8 января 18:38, В мире 4 368
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 8 января 18:25, В мире 4 372
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 8 января 18:13, В мире 4 495
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 8 января 18:01, Политика 4 267
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 8 января 17:54, Общество 4 336
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 января 17:48, Политика 4 333
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 8 января 17:46, Политика 4 664
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 8 января 17:43, В мире 4 401
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 8 января 17:37, В мире 4 464
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 8 января 17:33, Политика 4 934
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 8 января 17:29, Политика 4 380
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 8 января 17:25, В мире 4 520
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 8 января 17:20, В мире 4 632
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 8 января 17:17, В мире 4 483
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 8 января 17:11, Экономика 4 539
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 8 января 17:09, Политика 4 532
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 8 января 17:05, В мире 4 490
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 8 января 16:57, Политика 4 722
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 8 января 16:51, В мире 4 728
Посол Польши эвакуирована из Ирака 8 января 16:47, В мире 4 591
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 8 января 16:41, В мире 6 190
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 8 января 16:39, Экономика 4 610
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 8 января 16:36, Политика 4 819
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета градостроительства и архитектуры - ФОТО 8 января 16:32, Политика 15 104
Армянский солдат застрелился из пулемета 8 января 16:30, Политика 4 799
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 8 января 16:26, Политика 14 882
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 8 января 16:20, В мире 4 766
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 8 января 16:12, Экономика 4 704
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 8 января 16:07, Общество 5 862
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 8 января 15:59, Общество 6 309
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 8 января 15:53, Политика 10 152
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 8 января 15:48, Культура 5 237
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 8 января 15:46, Политика 5 131
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 8 января 15:44, В мире 5 807
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 8 января 15:40, В мире 5 012
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 8 января 15:33, Политика 5 241
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 8 января 15:27, В мире 4 882
США выведут войска с базы "Арифджан" 8 января 15:21, В мире 5 056
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 8 января 15:14, В мире 5 060
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 8 января 15:08, В мире 4 965
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 8 января 15:03, В мире 4 916
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 8 января 14:59, Общество 4 973
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 8 января 14:55, Политика 5 008
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 8 января 14:49, Политика 10 283
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 8 января 14:48, Туризм 5 606
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 8 января 14:47, Политика 10 200
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 8 января 14:46, В мире 5 390
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 8 января 14:42, Экономика 5 135
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 8 января 14:37, В мире 5 089
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 8 января 14:35, Экономика 5 108
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 8 января 14:32, Технологии 5 139
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 8 января 14:28, Общество 5 066
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 8 января 14:25, Общество 5 132
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 8 января 14:22, Туризм 5 316
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 8 января 14:19, Технологии 5 337
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 8 января 14:15, В мире 5 188
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 8 января 14:11, В мире 5 134
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 8 января 14:07, В мире 5 200
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 8 января 14:03, В мире 5 199
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 8 января 14:00, Экономика 6 114
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 8 января 13:57, В мире 5 229
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 8 января 13:52, В мире 5 420
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 8 января 13:48, Политика 7 924
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 8 января 13:48, В мире 5 211
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 8 января 13:44, Культура 5 416
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 8 января 13:40, В мире 5 346
В Баку ожидаются дожди 8 января 13:36, Общество 6
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 8 января 13:27, В мире 5 302
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 8 января 13:23, Экономика 5 340
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 8 января 13:19, В мире 5 410
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 8 января 13:12, В мире 5 383
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 8 января 13:09, В мире 5 428
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 8 января 12:58, В мире 5 427
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 8 января 12:54, Общество 5 452
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 8 января 12:50, Azərbaycanca 8 573
Ещё новости