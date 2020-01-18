https://news.day.az/economy/1195149.html В Азербайджане будут созданы новые центры DOST

В Азербайджане будут созданы новые центры DOST

Экономика, 18 января 2020 11:54 158

В этом году в Баку будет создано еще два центра DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение), а также центры DOST в Сумгайыте, Абшеронском, Шекинском, Бардинском, Губинском, Сабирабадском районах.

Об этом, выступая на коллегии, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Минтруда.

Министр отметил, что создание Агентства DOST при Минтруда, первого и второго бакинского центров DOST стало самым успешным инновационным новшеством в социальной сфере и обеспечило переход социальных услуг на качественно новый уровень развития.

Первый центр DOST обслужил до 65 тысяч граждан, уровень удовлетворенности составил 95,2%.

К программе "Könüllü DOST" поступили 6900 обращений, к работе были привлечены 250 волонтеров.

Министр добавил, что в прошлом году число привлеченных к программе самозанятости достигло 10,354 тысячи человек, число семей, получающих государственную адресную социальную помощь, выросло на 70%, составив 72 тысячи (296 тысяч членов семей).

В 2020 году эти программы будут расширены.

По словам Бабаева, органами занятости министерства работой были обеспечены 103,028 тысячи лиц, 3168 человек были привлечены к профессиональной подготовке, около 135 тысячам граждан оказаны консультационные услуги по профессиональной направленности: "Программа "İşsizin DOSTu" ("Друг безработного") позволила открыть 38 тысяч оплачиваемых мест в сфере общественных работ".

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку состоялся авторский концерт "Шёпот камана" 12:06, Культура 29
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы 12:01, Политика 73
В Азербайджане будут созданы новые центры DOST 11:54, Экономика 158
Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия - ЦИК 11:50, Политика 168
Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО 11:47, Общество 289
Джаннат Салимова: Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и поддержку деятелей культуры 11:44, Политика 190
Украинская SkyUp отменяет рейсы в ОАЭ - Названа причина 11:30, В мире 351
В январе в Азербайджане повысятся пенсии - Заявление министра 11:18, Экономика 895
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО 11:14, Культура 410
В России задержаны четыре рейса из-за угрозы взрыва 11:11, В мире 407
В Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни 11:06, В мире 396
Армянские власти ведут переговоры по Карабаху только для того, чтобы тянуть время - Виталий Арьков 11:00, Политика 516
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость 10:49, В мире 497
В России перед взлетом загорелся двигатель самолета - ФОТО 10:40, В мире 611
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 10:34, Экономика 615
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму 10:31, В мире 569
В Азербайджане публичные юрлица должны использовать средства госбюджета по назначению 10:24, Экономика 595
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 10:14, Экономика 667
Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генсекретаря НАТО 10:09, Политика 627
Расширены полномочия Государственного экзаменационного центра 10:02, Общество 730
Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО 09:58, В мире 746
Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за нового вида пневмонии 09:53, В мире 707
Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop 09:45, В мире 783
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 09:38, Политика 769
В Японии отменили вылет пассажирского самолета - Причина 09:33, В мире 822
На Австралию обрушился "ливень столетия" 09:26, В мире 905
Нападение на японский ресторан, есть раненые 09:21, В мире 870
Иран готов к диалогу со странами региона - МИД Пакистана 09:13, В мире 870
В аэропортах Чикаго отменили более 830 рейсов - из-за снежной бури 09:07, В мире 919
Киностудия "Двадцатый век Фокс" меняет название 09:00, Шоу-бизнес 1 102
Байден назвал Цукерберга "настоящей проблемой" 08:47, В мире 997
Помпео отреагировал на отставку правительства России 08:36, В мире 1 112
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок 08:30, Экономика 1 104
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана 08:27, В мире 1 119
500 тыс. машин от Tesla оказались опасны - массовая проверка в компании 08:14, Технологии 1 134
Раскопки в центре Еревана только докажут армянам, что они живут на азербайджанской земле - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:05, Политика 1 590
Необычные факты об удивительном поселке Мардакян - "Мой Баку"- ФОТО 08:00, Общество 1 907
Новый iPhone станет мощнее компьютеров 07:46, Технологии 1 253
Стало известно, кто будет защищать Трампа в деле по импичменту 07:32, В мире 1 295
Названа дата доставки в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране 07:19, В мире 1 306
В Boeing 737 MAX нашли новые проблемы 07:07, В мире 1 396
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена 06:02, Это интересно 1 836
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество 04:28, В мире 2 007
В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией 03:00, В мире 2 374
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 01:34, В мире 2 751
Турецкий спецназ прибыл в Триполи 00:34, В мире 3 077
Береговая охрана Турции задержала более 1470 нелегалов 00:10, В мире 3 061
В России всюду назначают армян, а из Армении выживают все русское 17 января 23:42, Политика 4 716
Tesla показала новую модель автомобиля 17 января 23:29, Технологии 3 318
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing 17 января 23:14, В мире 3 299
Новые подробности громкого политического убийства в Ереване 17 января 22:55, В мире 3 612
Умер самый маленький в мире человек 17 января 22:46, В мире 3 586
Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2" 17 января 22:39, В мире 3 426
Армянам Карабаха придется признать суверенитет Азербайджана, у них нет другого выхода - Турал Гянджалиев для Day.Az 17 января 22:35, Политика 3 878
Невероятная красота зимы в Азербайджане - ФОТО 17 января 22:30, Общество 4 077
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы 17 января 22:23, В мире 3 426
В Азербайджане выросло производство золота 17 января 22:15, Экономика 3 436
Массовая эвакуация в Пуэрто-Рико - 20 тысяч человек покинули дома 17 января 21:32, В мире 3 787
В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты 17 января 21:19, Туризм 3 735
В Азербайджане восстановят кяризы 17 января 20:59, Общество 4 258
В США заявили, что спад в экономике Ирана может составить в 2020 году 14% 17 января 20:50, В мире 3 708
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные 17 января 20:43, Общество 4 505
Азербайджан направил письмо генсеку ООН в связи с незаконным арестом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 17 января 20:38, Политика 3 841
Главы МИД Канады и Ирана провели переговоры в Омане 17 января 20:32, В мире 3 745
Xiaomi выпустила клавиатуру для женщин 17 января 20:20, Технологии 3 765
Евросоюз может направить своих военных в Ливию 17 января 20:07, В мире 3 840
Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой передать самописцы сбитого Boeing 17 января 19:55, В мире 3 864
Али Асадов: В результате проделанной работы в Азербайджане расширяется налоговая база 17 января 19:43, Экономика 4 070
У топового Huawei P40 Pro будет 7 камер и керамический корпус 17 января 19:33, Технологии 3 962
Мишустин произвел первое назначение на посту премьера 17 января 19:21, В мире 4 566
В Баку и его пригородах прошла Неделя патриотического кино - ФОТО 17 января 19:09, Общество 4 162
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти 17 января 18:55, В мире 4 071
Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных 17 января 18:42, В мире 4 088
В Азербайджане очистят загрязненные пестицидами территории 17 января 18:29, Общество 4 390
Путин и Меркель поговорили по телефону 17 января 18:24, В мире 4 199
Трагедия 20 Января в работах известных мастеров - ФОТО 17 января 18:15, Культура 4 327
Демонстранты в Багдаде потребовали вывода войск США из Ирака 17 января 18:01, В мире 4 273
Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" - ФОТО 17 января 17:53, Общество 4 437
"Аэрофлот" перенес рейс в Иран на светлое время суток 17 января 17:50, В мире 4 328
Новые назначения в дорожной полиции - Приказ министра 17 января 17:41, Общество 5 305
В Иране проходят шествия в поддержку правительства 17 января 17:39, В мире 4 407
В БВШН состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 января - ФОТО 17 января 17:35, Общество 4 413
В рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" состоялся концерт "Зимняя сказка" - ФОТО 17 января 17:32, Культура 4 514
75-летия Полада Бюльбюльоглу отметят в Баку спектаклем "Любовь и Смерть" - ФОТО 17 января 17:29, Культура 4 848
Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей - ЦИК 17 января 17:26, Политика 4 331
Президент Ильхам Алиев наградил Джаннат Салимову орденом "Шараф" 17 января 17:23, Политика 10 192
ЦИК в очередной раз отменил решение ОИК 17 января 17:20, Политика 4 344
Секретные лаборатории в Армении угрожают России - Пашинян снова врет Москве 17 января 17:16, Политика 5 267
Семьям шехидов и инвалидам 20 Января дадут единовременную материальную помощь - ФОТО 17 января 17:13, Общество 4 844
В Азербайджане создадут мобильные лаборатории биобезопасности 17 января 17:07, Общество 4 457
Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина 17 января 17:01, В мире 4 415
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю существования КНР 17 января 16:50, В мире 4 516
Азербайджанки признаны самыми стройными в Европе 17 января 16:43, Общество 5 636
Турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров 17 января 16:40, В мире 4 494
Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии 17 января 16:32, В мире 4 631
В Азербайджане сократилось число преступлений 17 января 16:24, Общество 4 673
В Нидерландах предотвратили антиазербайджанскую провокацию - ФОТО 17 января 16:15, Политика 5 054
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре 17 января 16:09, В мире 4 608
Facebook отказался от плана размещать рекламу в WhatsApp - за одним исключением 17 января 15:58, Технологии 4 699
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы 17 января 15:49, Общество 5 258
Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R) 17 января 15:45, Экономика 4 774
Растет число Домов Азербайджана за рубежом 17 января 15:41, Общество 4 957
Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства 17 января 15:38, В мире 4 805
В Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса 17 января 15:33, В мире 4 782
Громкое политическое убийство в Армении 17 января 15:26, Политика 5 324
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана 17 января 15:18, Политика 4 761
Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле 17 января 15:15, В мире 4 880
В Баку изменится схема движения ряда автобусов 17 января 15:07, Общество 5 382
В Азербайджане от пищевых отравлений пострадали сотни человек - ЦИФРЫ 17 января 14:59, Общество 5 287
В Азербайджане ужесточат меры против виновников массовых отравлений 17 января 14:55, Общество 5 041
НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки 17 января 14:52, В мире 4 910
Резолюция Европарламента стала жестким ударом по пустым амбициям Армении - Фикрет Садыхов 17 января 14:48, Политика 6 066
Партия "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного телеэфира в рамках предвыборной кампании 17 января 14:46, Политика 4 901
В Азербайджане будут созданы пункты контроля импорта 17 января 14:43, Экономика 5 049
Закир Гасанов провел переговоры с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 17 января 14:31, Политика 4 947
В Баку будет пасмурно и ветрено 17 января 14:26, Общество 7
Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы" 17 января 14:23, Общество 5 629
Тела всех граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы 17 января 14:18, В мире 5 046
Niderlandda keçirilən turizm sərgisində işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı təxribat 17 января 14:13, Azərbaycanca 5 302
Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов 17 января 14:10, Экономика 5 138
Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме 17 января 14:05, Экономика 5 138
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело масштабные проверки в детсадах 17 января 14:02, Общество 5 205
20 января в Баку будет частично ограничено движение автотранспорта 17 января 14:00, Общество 5 238
В Азербайджане подготовлен законопроект "О пищевой безопасности" 17 января 13:51, Общество 5 185
В бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" - ФОТО 17 января 13:46, Культура 5 232
Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО 17 января 13:42, В мире 5 649
SOCAR восстановила сотни гектаров земли, загрязненной нефтью - 17 января 13:38, Экономика 5 259
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным 17 января 13:34, В мире 5 329
Облигации SOCAR принесли своим владельцам более 1 млн дохода 17 января 13:24, Экономика 5 389
В бакинском метро будет улучшена система вентиляции 17 января 13:20, Общество 5 550
Агентство пищевой безопасности Азербайджана отказало в регистрации сотням субъектов предпринимательства 17 января 13:16, Экономика 5 221
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военного сотрудничества - ФОТО 17 января 13:13, Политика 5 255
Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана 17 января 13:10, Политика 5 260
На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 17 января 13:07, Общество 5 450
В одном из районов Баку реконструируются дороги - ФОТО 17 января 13:04, Общество 5 648
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов 17 января 13:01, Экономика 5 328
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями 17 января 12:58, Политика 5 473
Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста - Новозеландское издание - ФОТО 17 января 12:55, Туризм 6 181
На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей 17 января 12:50, В мире 5 409
Это часть армянской государственной политики - эксперт о закрытии российских каналов в Армении 17 января 12:46, Политика 6 470
Маск назвал трагедией разработку ракеты SLS 17 января 12:40, Технологии 5 491
Ариф Гулиев: Трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида 17 января 12:34, Политика 5 481
В России нашли изумруд весом 0,5 кг 17 января 12:31, В мире 5 683
США ищут пути финансирования бюджетного дефицита 17 января 12:27, В мире 5 522
Microsoft сделает свой "углеродный след" отрицательным за 10 лет 17 января 12:23, Технологии 5 432
В Баку пройдет концерт "Путешествие в наш мир мугама" 17 января 12:18, Культура 5 457
Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении 17 января 12:14, Политика 5 461
Трамп официально выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США 17 января 12:10, В мире 5 507
Премьер Украины подал в отставку 17 января 12:06, В мире 5 741
Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости - ВИДЕО 17 января 12:03, Политика 11 747
Ещё новости