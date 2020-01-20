Азербайджан - главный инвестор в черногорскую экономику в 2019 году

Черногорская экономика в 2019 году получила иностранные инвестиции из 60 стран мира. По данным центробанка страны, приток иностранных инвестиций составил 290 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Regnum.

На первом месте по объему инвестиций находится Азербайджан. При этом объем инвестиций не разглашается, говорится в сообщении ЦБ Черногории. Основной азербайджанский проект в Черногории - это курорт Портонови (Portonovi) в городе Херцег Нови. Общие инвестиции в строительство этого курорта составляют около миллиарда евро.

Вторыми по объему инвестиций являются инвесторы из Российской Федерации с 58,2 млн. евро, третьи - из Венгрии с 54,2 млн. евро.

Далее идут Объединенные Арабские Эмираты - 35,4 миллиона, Виргинские острова - 34,9 миллиона, Швейцария - 33,1 миллиона, Босния и Герцеговина - 33,1 миллиона, Германия - 31,6 миллиона, Нидерланды - 30,7 миллиона, Турция - 25,9 миллиона.

Центробанк напоминает данные по притоку инвестиций за прошлые годы.

В 2019 году - 290 миллионов евро, в 2018-м - 328 миллионов, в 2017-м - 482 миллиона, в 2016-м - 371 миллион, в 2015-м - 619 миллионов, в 2014-м - 354 миллиона, в 2013-м - 324 миллиона, в 2012-м 461 миллион.

Лучшим инвестиционным годом был 2009 год, когда приток составил более одного миллиарда евро.