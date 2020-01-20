https://news.day.az/economy/1195612.html Пять миллиардов долларов для Азербайджана от Азиатского банка развития - ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Пять миллиардов долларов для Азербайджана от Азиатского банка развития - ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Экономика, 20 января 2020 21:51 159

В 2019 году Азиатский банк развития (АБР) значительно увеличил техническую помощь государственным органам в Азербайджане, сказали Trend в банке.

"Уходящий год был особенным для нашего партнерства - мы отметили 20-летний юбилей проведением ряда мероприятий", - сказали в банке.

Как отметили в АБР, летом этого года правительство Азербайджана и банк одобрили новую Стратегию партнерства, в которой намечены направления сотрудничества на ближайшие пять лет.

"Общая цель Стратегии партнерства - поддержать диверсифицированный и всесторонний рост в Азербайджане в соответствии со стратегическими дорожными картами правительства", - сказали в АБР.

Стратегия партнерства включает в себя три стратегических элемента:

1) ускорение развития частного сектора: а) Обеспечение более устойчивого и диверсифицированного ненефтяного частного сектора (например, улучшение условий делового и инвестиционного климата; обеспечение более сильных микро, малых и средних предприятий и более сильных производственно-сбытовых цепочек) б) Создание инклюзивного финансового сектора (например, создание более сильных небанковских кредитных учреждений, новых финансовых инструментов, развитие рынка капитала, наращивание потенциала финансовых посредников, эффективные схемы снижения рисков);

2) Повышение эффективности государственного сектора: а) Усиление управления государственными ресурсами; б) Повышение эффективности и финансовой устойчивости государственных предприятий;

3) Улучшение инфраструктуры и укрепление человеческого капитала: а) Обеспечение улучшенной и более устойчивой инфраструктуры для снижения затрат на ведение бизнеса, поддержка региональному сотрудничества и интеграции; б) Обеспечение регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и тарифной реформы; в) Расширение участия частного сектора в инфраструктуре; г) Улучшение трудовых навыков и производительности за счет лучшего доступа к качественному техническому и профессиональному образованию.

"В ноябре АБР утвердил кредит в размере 250 миллионов долларов в поддержку усилий правительства Азербайджана по усилению государственного управления и налогово-бюджетного управления, а также по содействию развитию частного сектора. В целом, этот год можно оценить как еще один продуктивный и плодотворный год нашего успешного партнерства", - сказали в АБР.

Как отметили в банке, с момента вступления Азербайджана в АБР в 1999 году, банк одобрил около 5,1 миллиардов долларов в виде суверенных и несуверенных кредитов, гарантий и технической помощи в различных областях, таких как транспорт, энергетика, водоснабжение, управление государственным сектором, финансы, сельское хозяйство и природные ресурсы.

Из этой суммы 1,9 миллиарда долларов были направлены на энергетику, 1,4 миллиарда долларов - на транспорт, один миллиард долларов - на управление государственным сектором, 583 миллиона долларов - на инфраструктуру и услуги водоснабжения, 214 миллиона долларов - на финансовый сектор, 1,2 миллиона долларов - на сельское хозяйство, природные ресурсы и развитие сельских районов и 0,6 миллиона долларов - на здравоохранение. По состоянию на 1 сентября 2019 года в Азербайджане АБР оказал поддержку 82 проектам в стране.

"Приоритетные направления нашего сотрудничества определены в нашем Страновом оперативном бизнес-плане (COBP) на 2020-2022 годы. COBP - это документ, который обновляется на ежегодной основе. Процесс обновления начнется в начале 2020 года, и новый COBP будет окончательно согласован к лету", - сказали в АБР.

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