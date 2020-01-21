https://news.day.az/economy/1195844.html Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank (R)

Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank (R)

Экономика, 21 января 2020 17:20 291

В связи с успешным началом обновлений команда Yelo Bank пополняется новыми профессиональными кадрами, вдохновленными текущими процессами и желающими внести свой вклад в успешное будущее банка.

Так, после утверждения со стороны регулятора Яшар Керимов займет пост замеcтителя предcедателя правления и руководителя Управления розничного банкинга. Опытный банкир также будет руководить процессом преобразования модели обслуживания. 

Яшар Керимов имеет 15-летний банковский опыт и долгое время занимал руководящие должноcти в других банках в направлениях розничного банкинга, маркетинга и развития бизнеса, а также информационных технологий.

Это назначение придаст новый импульс в развитии банка и посодействует продвижению новой модели обслуживания "Brighter Banking", которая призвана сделать банковское обслуживание для каждого клиента проще, быстрее и ярче.

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