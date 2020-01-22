https://news.day.az/economy/1196130.html «ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии
Российская компания "ЛУКОЙЛ" планирует новые совместные проекты на Каспии с государственной нефтекомпанией Азербайджана SOCAR.
Об этом сказал журналистам глава компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы обсуждаем ряд проектов - это блок Нахчыван, морской блок и так называемая переходная зона на севере Апшерона. Наши геологи считают, что они перспективные", - сказал Алекперов.
"Мы сейчас с SOCAR будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума [Всемирный экономический форум в Давосе]. Вы первые об этом слышите", - добавил он.
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