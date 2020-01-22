https://news.day.az/economy/1196130.html «ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии

«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии

Экономика, 22 января 2020 15:36 460

Российская компания "ЛУКОЙЛ" планирует новые совместные проекты на Каспии с государственной нефтекомпанией Азербайджана SOCAR.

Об этом сказал журналистам глава компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждаем ряд проектов - это блок Нахчыван, морской блок и так называемая переходная зона на севере Апшерона. Наши геологи считают, что они перспективные", - сказал Алекперов.

"Мы сейчас с SOCAR будем вести переговоры по изучению. Соглашение, скорее всего, сегодня подпишем в рамках форума [Всемирный экономический форум в Давосе]. Вы первые об этом слышите", - добавил он.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На улицах Баку появятся новые 12-метровые автобусы - с завтрашнего дня - ФОТО 16:44, Общество 21
На Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам 16:39, Спорт 74
В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ 16:34, Общество 119
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке 16:27, В мире 185
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500 16:24, В мире 197
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО 16:19, Общество 243
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти 16:14, Экономика 267
"Когда говорят, что у Армении нет выхода к морю, сочинские армяне тихо смеются" 16:07, Политика 399
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" - ФОТО 16:03, Политика 283
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман 16:00, Спорт 296
Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ выводит страну на совершенно другой уровень - американский политолог 15:58, Экономика 343
На Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике 15:48, Общество 441
В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 15:44, Общество 1 145
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии 15:36, Экономика 458
Азербайджанцы стали чаще пользоваться международными автобусами 15:31, Экономика 487
Названы сроки открытия Бакинского зоопарка 15:20, Общество 930
Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях" 15:11, Культура 514
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру 15:04, Технологии 577
Азербайджан как пример успеха на глобальной арене. Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе 15:00, Политика 682
США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС 14:42, В мире 697
У США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране 14:36, В мире 722
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи населения, уже включены в списки 14:28, Общество 838
ЦИК: Изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо 14:26, Политика 726
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией 14:23, Политика 772
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане 14:18, Политика 738
Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ 14:13, В мире 963
Tesla побила новый рекорд 14:03, В мире 891
НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО 13:52, Экономика 897
Завтра в Баку ожидается ветреная погода 13:48, Общество 1
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве 13:47, Экономика 889
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг" 13:35, Технологии 992
Загадочные смерти и политические убийства в Армении - результаты премьерства Пашиняна 13:29, Политика 1 199
Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon 13:22, В мире 1 017
Президентом Греции впервые избрали женщину 13:16, В мире 1 087
Азербайджан и ЕС готовятся к новому этапу переговоров по новому соглашению 13:12, Политика 991
В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО 13:06, Культура 1 170
В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме 13:00, Туризм 1 152
В Баку появится еще одна станция метро 12:56, Экономика 1 649
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС 12:54, В мире 1 116
В России сменился генпрокурор 12:41, В мире 1 203
Рейды в бакинских аптеках, задержаны фармацевты 12:31, Общество 1 987
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов 12:22, Политика 1 189
ДТП в Баку: BMW X5 оказался в кювете - ВИДЕО 12:17, Общество 1 656
В части Баку будет ограничена подача воды 12:06, Общество 1 729
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва: диалог культур" 12:04, Общество 1 411
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане приостановлен - Причина 12:00, Общество 1 706
ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана 11:57, Политика 1 312
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО 11:47, Политика 1 385
В Баку около 600 автобусов перешли на карточную систему - ФОТО 11:38, Общество 1 922
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС 11:33, Политика 1 404
Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении 11:26, Политика 1 481
Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна 11:21, Политика 1 432
Убит командир иранского ополчения "Басидж" 11:14, В мире 1 777
Массовые рейды в пунктах по забою скота в Баку 11:06, Общество 1 804
В бакинском поселке ремонтируются дороги - ФОТО 11:00, Общество 1 824
Армяне снова спровоцировали беспорядки - потасовка в Вифлиееме 10:52, Политика 1 848
Apple выпустила восстановленные iPhone Xs и Xs Max 10:48, Технологии 1 643
В салоне Boeing-737 произошел пожар прямо во время полета - ВИДЕО 10:41, В мире 2 255
В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров 10:35, Культура 1 692
WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию 10:32, Технологии 1 807
В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом 10:29, В мире 1 702
Азербайджан - в ТОП-3 самых популярных направлений в СНГ для авторских туров 10:17, Туризм 1 858
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы 10:08, Общество 4 787
Золото в Азербайджане подешевело 10:05, Экономика 1 920
В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат 10:01, Политика 1 875
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции 09:58, Политика 1 784
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии 09:50, В мире 1 819
КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае 09:43, Туризм 1 873
В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК 09:38, В мире 2 221
Армянские СМИ наращивают информационную войну с Россией - а Азербайджан - в высшей лиге в Давосе 09:34, Политика 2 707
В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО 09:28, Общество 2 377
Галина Ниязова: Азербайджан ушел далеко вперед, оставив позади Армению 09:24, Политика 2 219
В районах Азербайджана появится метро? - Официальный ответ 09:20, Общество 3 220
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим учиться в Турции 09:15, Общество 2 372
Стрельба в торговом центре Лас-Вегаса, есть раненые - ВИДЕО 09:11, В мире 2 025
В Филармонии прошел концерт "Вспоминая ушедших друзей-музыкантов" - ФОТО 09:06, Культура 2 121
Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин 09:02, В мире 2 042
Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа 08:54, В мире 2 070
США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа 08:41, В мире 2 112
Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе откроют перед Азербайджаном новые экономические перспективы 08:30, Политика 2 149
В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО 08:13, Технологии 2 278
Названа сумма минимальных платежей за квартиры в рамках аренды жилья с правом выкупа 08:01, Экономика 3 208
Boeing проведет первый полет нового самолета 777X 07:47, В мире 2 443
Обнародовано количество врачей в Азербайджане 07:34, Общество 2 639
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии 07:19, В мире 2 424
Скончался экс-премьер Грузии 07:07, В мире 2 820
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ФОТО 06:58, Политика 2 583
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо 06:32, В мире 2 695
В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину 05:04, В мире 3 305
Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit 03:31, В мире 3 418
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО 03:05, Политика 14 021
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти 02:01, В мире 3 741
Путин назвал новое правительство сбалансированным 00:48, В мире 4 096
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума. Обсуждено сотрудничество между странами Евразии - ФОТО 00:36, Политика 14 912
"Судьба России зависит от нас" - об обнаглевших симоньянах и кеосаянах - ФОТО 00:30, Политика 5 436
Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США 00:18, В мире 4 322
Армянские продюсеры в своих проектах изображают русских простачками 21 января 23:41, Политика 4 699
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО 21 января 23:19, Политика 15 236
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ 21 января 23:14, В мире 4 394
В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января 23:09, Политика 14 973
Армянские русофобы пытаются манипулировать "русским фактором" против Азербайджана - подробности провокации 21 января 23:00, Политика 4 973
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу 21 января 22:45, В мире 4 399
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти. ЕБРР высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы - ФОТО 21 января 22:20, Политика 15 135
Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики 21 января 22:06, Общество 4 957
Михаил Швыдкой: Полад Бюльбюль оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе 21 января 21:51, Культура 4 783
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии. Обсуждены перспективы сотрудничества - ФОТО 21 января 21:39, Политика 15 203
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде - ФОТО 21 января 21:30, Политика 16 726
Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК 21 января 21:22, В мире 5 277
Бахруз Гулиев: Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана 21 января 21:09, Политика 4 844
İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib 21 января 21:03, Azərbaycanca 5 436
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции - ФОТО 21 января 20:59, Политика 16 855
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века 21 января 20:56, В мире 4 869
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 21 января 20:52, В мире 4 949
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек 21 января 20:48, В мире 4 891
Принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье 21 января 20:43, В мире 5 036
Владимир Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации 21 января 20:38, В мире 5 102
Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США 21 января 20:33, В мире 5 017
Apple передумала внедрять сквозное шифрование данных в iCloud 21 января 20:28, Технологии 4 958
КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса 21 января 20:23, В мире 4 934
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана - ФОТО 21 января 20:20, Политика 6 375
Принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады 21 января 20:17, В мире 5 092
Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать 21 января 20:10, В мире 4 951
Политизация народного траура — излюбленный прием радикальной оппозиции в Азербайджане 21 января 20:04, Политика 5 013
На таможне Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая 21 января 19:51, Общество 5 608
Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков 21 января 19:46, Спорт 5 123
В CinemaPlus проходит показ долгожданной турецкой комедии - ВИДЕО 21 января 19:42, В мире 5 126
Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы 21 января 19:38, Общество 5 527
Закир Гасанов провел переговоры со спикером парламента Грузии 21 января 19:33, Политика 5 112
Обнародована численность населения Азербайджана 21 января 19:30, Общество 7 131
Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку" 21 января 19:27, В мире 5 154
Определились победители Международного конкурса "Надежда" в Баку - ФОТО 21 января 19:20, Культура 5 214
«Самоубийство» Кутояна - свидетельство того, что в Армении ликвидируют и запугивают оппонентов Пашиняна 21 января 19:10, Политика 5 609
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify". Обсужден вопрос поставок новых технологий в Азербайджан - ФОТО 21 января 19:00, Политика 18 590
В Баку будет представлен яркий тандем виртуозов классической музыки 21 января 18:47, Культура 5 440
Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО 21 января 18:40, Общество 5 920
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО 21 января 18:32, Общество 6 139
Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” - ФОТО (R) 21 января 18:21, Экономика 5 512
Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты умышленно неправильно представляют документы 21 января 18:14, Политика 5 435
Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в число важных объектов Четвертой промышленной революции 21 января 18:07, Экономика 5 653
В Азербайджане начался прием песен на "Евровидение 2020" 21 января 18:01, Шоу-бизнес 5 632
В Азербайджане названо число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей 21 января 17:56, Политика 5 477
По маршруту Баку-Пиршаги запущен новый электропоезд 21 января 17:51, Общество 6 260
Китай резко сократил объемы импортируемого мусора 21 января 17:46, В мире 5 661
Граждане Турции стали активно искать работу в Азербайджане 21 января 17:41, Экономика 5 814
Минтруда Азербайджана внесло ясность в новые правила установления инвалидности 21 января 17:36, Общество 5 984
В Азербайджане десятки кандидатов в депутаты отозвали свои кандидатуры 21 января 17:31, Политика 5 707
Око за око. Как будет развиваться конфликт между США и Ираном? 21 января 17:26, В мире 5 875
Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко 21 января 17:23, Экономика 5 977
Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank (R) 21 января 17:20, Экономика 5 767
Число кандидатов в депутаты в Азербайджане превысило 1540 человек 21 января 17:08, Политика 5 687
Ещё новости