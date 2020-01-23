Баку и Минск обсуждают варианты поставок нефти в Беларусь

Баку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды в качестве варианта поставок нефти в Беларусь, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти в размере 80 тысяч тонн. Предполагается, что из литовского порта сырье будет перевезено в Беларусь по железной дороге.

"Использование нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как одна из возможных опций", - сообщил Ахмедов.

Российская и белорусская стороны до конца 2019 года вели переговоры о поставке нефти в республику, однако контракты к 1 января так и не были заключены.

Как следствие, с 1 января Россия прекратила подачу нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, однако транзит топлива для европейских потребителей при этом был продолжен.

После этого Беларусь также временно остановила экспорт нефти, однако уже 4 января в республике заявили, что в ближайшее время все же ожидают начала поставки партий топлива из России.

Десятого января в Минске объявили о введении экологического налога для организаций, занятых транспортировкой нефти и нефтепродуктов через территорию страны. Позднее стало известно, что пошлина не будет распространяться на российские компании.

Прошедшее 13 января совещание об утверждении тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси также не дало результатов.

Вскоре первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск ожидает скорых договоренностей по импорту в республику нефти, альтернативной российской, в настоящее время рассматриваются варианты поставок из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

В четверг, 16 января, премьер Латвии Кришьянис Кариньш в Минске после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что правительство балтийской республики заинтересовано в организации транспортировки нефти из латвийских портов, однако это вопрос договоренности компаний.

