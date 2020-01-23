Фархад Гарашев: Все замечания предпринимателей будут учтены

Цель общественного совета - разрешить проблемы участников МСБ, в частности производителей, экспортеров и импортеров, рестораторов и владельцев иных мест общественного питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил председатель Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане Фархад Гарашев.

"Мы подготовили для предпринимателей анонимные бланки, в которых они могут оставить свои запросы, жалобы и пожелания, которые мы обязательно рассмотрим, учтем и ответим на каждый из них", - заявил Гарашев.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.