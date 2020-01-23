https://news.day.az/economy/1196612.html В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития

В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития

Экономика, 23 января 2020 21:53 513

На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в 2019 году в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 17,4184 миллиарда манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

При этом, около 66,3 процента от всех инвестиций было потрачено на производство товаров, 25,8 процента на услуги и 7,9 процента на строительство жилых домов. Внутренние капитальные вложения составили 69,8 процента общего объема инвестиций.

В общей стоимости капитальных вложений предприятия и организации обеспечили 52 процента, на бюджетные средства пришлось 28,3 процента, банковские кредиты - 12 процентов, частные средства - 5,7 процента, внебюджетные средства - 1,2 процента, прочие средства - 0,8 процента.

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