Структурные изменения в ОАО «Муганбанк» (R)

В ОАО "Муганбанк" был внесен ряд структурных изменений. Названия некоторых департаментов были переименованы. Департамент платежных систем и срочных денежных переводов переименован как Департамент платежных систем, Департамент документарных операций и ценных бумаг как Департамент по документарным операциям, Департамент ритейл-банкинга и по работе с международными институтами как Департамент ритейл-банкинга.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская Корпорация Развития Частного Сектора (ICD), Зеленый Фонд для Роста (GGF) и Европейский Фонд Юго-Восточной Европы (EFSE).