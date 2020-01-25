https://news.day.az/economy/1197151.html Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ

Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ

Экономика, 25 января 2020 21:24 426

В 2019 году в нефтегазовый сектор Азербайджана поступило 5,5 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период наибольший объем инвестиций был отмечен в декабре - 689 миллионов манатов, а наименьший - в феврале 358,9 миллиона манатов.

Таблица средств, направленных на основной капитал в нефтегазовом секторе:

 

Январь-Декабрь

2019 года

млн манатов

  

Январь

362,0

  

Февраль

358,9

  

Март

373,9

  

Апрель

422,4

  

Май

399,5

  

Июнь

442,2

  

Июль

418,5

  

Август

484,1

  

Сентябрь

537,9

  

Октябрь

471,5

  

Ноябрь

529,6

  

Декабрь

689,0

  

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

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