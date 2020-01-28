Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги первого в своем роде конкурса для местных программистов "PASHA Bank Cup". В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском инженерном университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.

В финальной части конкурса в течение 4 часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского государственного университета Рамином Махмудзаде, Главным учителем Бакинского инженерного университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым отобрало 10 победителей, справившиеся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.

Победителями конкурса "PASHA Bank Cup" стали:

   
 

Место

Итоговый результат (%)

Приз

Категория: профессионалы

Фарид Ахмедов 

1

100

Apple Macbook Pro 15.4 2018 Touch

Рашад Мамедов 

2

100

Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey

Эльдар Мустафаев 

3

75.82

Apple AirPods 2
       

Категория: студенты

      

Ульви Асланлы 

1

100

Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey

Ниджат Гусенов  

2

77.56

Apple AirPods 2

Кямал Багирли 

3

69.56

E-reader Pocketbook 614 Black
       

Категория: школьники

      

Мурад Эйнизаде 

1

100

Apple AirPods 2

Азиз Гусейнов 

2

100

E-reader Pocketbook 614 Black

Ибрагим Тагизаде 

3

82.6

Xiaomi Mi Band 4

Гусейн Гаджиев 

4

82.6

Xiaomi Mi Band 4

Отметим, что конкурс для программистов "PASHA Bank Cup" был реализован при поддержке Бакинского инженерного университета. Состоявшиеся до этого 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank, где приняли участие 163 человека.

В будущем PASHA Bank планирует продолжать проведение подобных соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.
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