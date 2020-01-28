Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги первого в своем роде конкурса для местных программистов "PASHA Bank Cup". В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском инженерном университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.

В финальной части конкурса в течение 4 часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского государственного университета Рамином Махмудзаде, Главным учителем Бакинского инженерного университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым отобрало 10 победителей, справившиеся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.

Победителями конкурса "PASHA Bank Cup" стали:

Место Итоговый результат (%) Приз Категория: профессионалы Фарид Ахмедов 1 100 Apple Macbook Pro 15.4 2018 Touch Рашад Мамедов 2 100 Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey Эльдар Мустафаев 3 75.82 Apple AirPods 2 Категория: студенты Ульви Асланлы 1 100 Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey Ниджат Гусенов 2 77.56 Apple AirPods 2 Кямал Багирли 3 69.56 E-reader Pocketbook 614 Black Категория: школьники Мурад Эйнизаде 1 100 Apple AirPods 2 Азиз Гусейнов 2 100 E-reader Pocketbook 614 Black Ибрагим Тагизаде 3 82.6 Xiaomi Mi Band 4 Гусейн Гаджиев 4 82.6 Xiaomi Mi Band 4

Отметим, что конкурс для программистов "PASHA Bank Cup" был реализован при поддержке Бакинского инженерного университета. Состоявшиеся до этого 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank, где приняли участие 163 человека.

В будущем PASHA Bank планирует продолжать проведение подобных соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.



