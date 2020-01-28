Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup» - ФОТО (R)
Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги первого в своем роде конкурса для местных программистов "PASHA Bank Cup". В заключительной части соревнования по программированию, прошедшего 25 января в Бакинском инженерном университете, приняли участие 38 финалистов конкурса.
В финальной части конкурса в течение 4 часов одни из лучших специалистов страны по программированию соревновались в решении 8 алгоритмических заданий. По итогам конкурса жюри, представленное доцентом Бакинского государственного университета Рамином Махмудзаде, Главным учителем Бакинского инженерного университета Этибаром Сеидзаде, руководителем отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсалом Халиловым и ведущим программистом Цифровой лаборатории PASHA Bank Рашадом Амирджановым отобрало 10 победителей, справившиеся со сложными заданиями наиболее точно и быстро.
Победителями конкурса "PASHA Bank Cup" стали:
|
Место
|
Итоговый результат (%)
|
Приз
|
Категория: профессионалы
Фарид Ахмедов
|
1
|
100
|
Apple Macbook Pro 15.4 2018 Touch
|
Рашад Мамедов
|
2
|
100
|
Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey
|
Эльдар Мустафаев
|
3
|
75.82
|
Apple AirPods 2
|
Категория: студенты
|
Ульви Асланлы
|
1
|
100
|
Apple iPad 9.7 32Gb Wi-Fi Grey
|
Ниджат Гусенов
|
2
|
77.56
|
Apple AirPods 2
|
Кямал Багирли
|
3
|
69.56
|
E-reader Pocketbook 614 Black
|
Категория: школьники
|
Мурад Эйнизаде
|
1
|
100
|
Apple AirPods 2
|
Азиз Гусейнов
|
2
|
100
|
E-reader Pocketbook 614 Black
|
Ибрагим Тагизаде
|
3
|
82.6
|
Xiaomi Mi Band 4
|
Гусейн Гаджиев
|
4
|
82.6
|
Xiaomi Mi Band 4
Отметим, что конкурс для программистов "PASHA Bank Cup" был реализован при поддержке Бакинского инженерного университета. Состоявшиеся до этого 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank, где приняли участие 163 человека.
В будущем PASHA Bank планирует продолжать проведение подобных соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.
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