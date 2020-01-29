Работы по модернизации, проводимые на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева, находятся под контролем руководства Азербайджана и являются важным для страны проектом? сказал президент Госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе встречи, состоявшейся 28 января с делегацией во главе с президентом и исполнительным директором итальянской компании Amec Foster Wheeler (входящей в группу Wood Group) Джузеппе Цуккароном/

Об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение Госнефтекомпании, передает Day.Az.

Отмечается, что в ходе встречи был обсужден ход работ по модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева, сотрудничество с итальянской компанией, входящей в группу компаний Wood Group - подрядчика по оптимизации структуры и управлению проектом, а также успешная деятельность SOCAR Foster Wheeler, являющейся совместным предприятием SOCAR, а также роль в проекте вновь созданной компании SOCAR Daunstrim.

"Компания Amek Foster Wheeler уже более 10 лет сотрудничает с SOCAR. В настоящее время в компаниях, входящих в Wood Group, работают более 60 тысяч сотрудников. Из них девять тысяч работают в сфере переработки нефти и нефтехимической промышленности. Сотрудничество SOCAR и Wood Group, стартовавшее с проекта STAR в Турции, в настоящее время продолжается в процессе модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева", - сказал исполнительный директором компании Amec Джузеппе Цуккарон, слова которого приводятся в сообщении.

Также сообщается, что Джузеппе Цуккаро выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет плодотворным и проект будет успешно завершен.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о деятельности совместного предприятия "SOCAR Foster Wheeler". Было отмечено, что предприятие является одним из немногих, предлагающих инженерные услуги на высоком уровне", - говорится в сообщении Госнефтекомпании.

Напомним, что ООО "SOCAR-Foster Wheeler Engineering", созданное SOCAR и Foster Wheeler как совместное предприятие в 2012 году, оказывает услуги по инженерному, закупочному, строительному контролю и управлению проектами по переработке нефти, нефтехимии и охране окружающей среды.