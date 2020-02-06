Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов в четверг подписал распоряжение об объявлении 2020 года в Нахчыванской АР "Годом экспорта", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается, что успешная реализация принятых в АР госпрограмм обеспечила экономическое развитие, макроэкономические показатели увеличились по всем параметрам, были созданы новые промышленные предприятия, вырос объем местного производства.

В документе также подчеркивается, что в АР производится 383 вида продукции, и потребность в 350 видах продукции обеспечивается за счет местного производства. По причине ввода в эксплуатацию новых производственных предприятий в сфере сельского хозяйства и услуг, принимаются надлежащие поощрительные меры с целью поддержки выхода местных производителей на международные рынки.