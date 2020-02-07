В этом году предусматривается повышение числа обеспеченных работой на 30 процентов и доведение этого показателя до 130 тысяч человек, а числа привлеченных к профессиональной подготовке - на более чем 40 процентов и доведение до пяти тысяч.

Об этом в пятницу сказал Trend министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает Day.Az.

По его словам, наряду с этим, в 2020 году также планируется расширить охват программы самозанятости. С этой целью будет налажено сотрудничество со Всемирным банком.

Министр сообщил, что будет расширена также программа по обеспечению соискателей оплачиваемыми общественными работами. В целом, в этом году будет обеспечено привлечение до 12 тысяч семей к программе самозанятости, 64 тысячи человек - к оплачиваемым общественным работам.

Таким образом, органы занятости министерства в этом году нацелены на оказание поддержки свыше 200 тысяч человек.