Мониторинговый комитет стран-участников соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после трехдневного заседания на прошлой неделе рекомендовал продлить сделку и дополнительно увеличить сокращение объемов добычи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как говорится в заявлении президента ОПЕК, министра энергетики Алжира Мохамеда Аркаба, техкомитет рекомендовал продлить сроки сокращения добычи нефти в рамках "Декларации о сотрудничестве" до конца 2020 года и осуществить дополнительную корректировку добычи на период до конца первого полугодия нынешнего года.

Также сообщалось, что комитет ОПЕК+ хочет продлить сделку из-за влияния вспышки китайского коронавируса на мировой нефтяной рынок.

В то же время никаких определенных объемов дополнительного сокращения добычи не называлось. Глава ОПЕК продолжит консультации с участниками соглашения ОПЕК+, чтобы все стороны могли достичь консенсуса по рекомендации комитета.