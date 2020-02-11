"Волонтеры малого и среднего бизнеса" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане проинформировали предпринимателей микро- и малого бизнеса Огузского района о механизмах и мерах государственной поддержки субъектам МСБ. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

На объектах общепита, торговых центрах, швейных цехах и личных хозяйствах в Огузском районе волонтеры офиса "Друг МСБ" рассказали предпринимателям о механизмах государственной поддержки, деятельности Агентства, созданию и развитию бизнеса, защите интересов субъектов МСБ, мерах по их просвещению.

"Волонтеры МСБ" продолжат информировать местных предпринимателей о деятельности Агентства и предусмотренных для них услугах городах и регионах страны.