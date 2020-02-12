Когда-то в разных частях Баку, особенно на людных улицах, существовали обменные пункты. Но вот уже почти 5 лет эти пункты не работают.

Как передает Day.Az, на передаче "Günə doğru" телеканала ARB вышел интересный сюжет, посвященный этому вопросу.

В настоящее время только банки и почтовые отделения занимаются валютной торговлей. Это, в свою очередь, создает определенные проблемы.

Большинство банков не работают в выходные и праздничные дни, что создает определенные проблемы для местных и иностранных граждан.

Фактически закон разрешает учреждение обменных пунктов. Однако высокий залог является сдерживающим фактором для тех, кто хочет это сделать.

Так, согласно действующим правилам, если для открытия обменного пункта в Баку, учредители должны будут внести депозит в размере 50 тысяч манатов, в случае размещения пункта на Абшероне, в Сумгайыте или Гяндже - 25 тысяч манатов. Это, в свою очередь, будет невыгодно владельцам, так как при торговле с низкой маржой, то есть зарабатывая с каждых 100 долларов по 0,2-0,3 маната, они не смогут компенсировать вложенную сумму.