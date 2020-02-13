SOCAR провел социальные работы в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам во время пресс-тура заявил заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и мероприятиям SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, после того, как ПО "Азеркимья" было включено в структуру SOCAR, госнефтекомпанией был реализован ряд важных социальных проектов для жителей Сумгаита.

"При поддержке компании были созданы поликлиника "Кимьячи" и Центр неотложной медицинской помощи, оснащенные современным медицинским оборудованием. В прошлом году ремонтные были проведены в детском саду № 17 "Гюль". Был создан большой спортивный комплекс для Сумгайытского профессионального футбольного клуба", - добавил он.

По словам Ахмедова, при поддержке SOCAR были также капитально отремонтированы здание спортивно-тренировочного центра по дзюдо и дворец культуры "Кимьячи".

"Сотрудники ПО "Азеркимья" отремонтировали улицы и микрорайоны города, ряд школ и садов, сменили крыши некоторых спортивных залов, библиотек и жилых комнат, покрасили фасады и создали образцовые микрорайоны, посадили тысячи деревьев", - отметил он.

По его словам, самым большим вкладом SOCAR в празднование 70-летия Сумгаита в 2019 году стала реконструкция кинотеатра "Низами" и оснащение современным оборудованием. Проект, который вызвал большой интерес жителей города, был реализован за 7 месяцев. Кинотеатр, который был запущен 21 ноября 2019 года при участии главы государства, уже стал любимым центром отдыха жителей, особенно молодежи.