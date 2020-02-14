Состоялось первое заседание Рабочей группы по энергетике между правительствами Азербайджана и Венгрии в Будапеште, сообщает Day.Azсо ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, выступая на встрече, председатель рабочей группы Азербайджана, глава офиса министерства энергетики Заур Мамедов поделился своими взглядами на текущее состояние и перспективы энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

"Рабочая группа по энергетике будет способствовать дальнейшему расширению этого сотрудничества. Заур Мамедов отметил важность изучения опыта Венгрии в области геотермальной энергетики и проведения совместных мероприятий", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, руководитель рабочей группы Венгрии, специальный посол по энергетической безопасности Пал Сагвари высоко оценил ведущую роль Азербайджана в успешной реализации проекта "Южный газовый коридор". Он выразил заинтересованность своей страны в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

"Стороны подчеркнули важность организации энергетических мероприятий между двумя странами, обмена опытом и инвестирования в энергетику, расширения сотрудничества в сфере маркетинга и торговли, включая поставку новых технологий в энергетический сектор, поставки сырой нефти и нефтепродуктов. Азербайджан и Венгрия договорились о сотрудничестве в изучении возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также возможностей сотрудничества в области транспортировки и распределения природного газа в будущем. Стороны выразили поддержку развитию стратегического партнерства между SOCAR и MOL", - отмечается в сообщении.

Отметим, что по итогам первого заседания Рабочей группы по энергетике Зауром Мамедовым и Палом Сагвари был подписан протокол. Было принято решение провести второе заседание рабочей группы в Азербайджане.