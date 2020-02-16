Масимальный за пять лет курс доллара зафиксировало агентство Bloomberg. Аналитический обзор состояния американской валюты опубликован 16 февраля на интернет-портале агентства, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Аналитики Bloomberg уверяют, что рост доллара произошел вопреки всем прогнозам. По их мнению, росту способствовало стабильное состояние экономики и высокий курс государственных облигаций США. Особым фактором укрепления курса доллара они называют китайский коронавирус. В частности, за январь 2020 года доллар укрепился на 1,9% из-за стремления инвесторов к стабильным вложениям и желания избежать покупки рискованных активов. Больше всего от вируса пострадали сырьевые рынки, которые сильно зависят от Китая.

Также укреплению доллара, по мнению экспертов, способствовала стагнация европейской экономики. Ее состояние не позволяет ЕЦБ поднимать ключевую ставку.

Предыдущий рост курса доллара происходил в 2015 году. Тогда, согласно рейтингу Bloomberg Dollar Spot Index, он вырос на 2,79%. В 2018 году курс снизился на максимальные 4%.

Напомним, Dollar Spot Index показывает отношение курса американского доллара к 10 основным мировым валютам.